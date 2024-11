 Auf einen Kaffee ins Wohnzimmer

Barista Melanie Mitter lockt mit wechselnden Kaffee-Spezialitäten in den Wohnzimmer Coffeeshop in Linz.

Das Wohnzimmer in der Linzer Altstadt heißt nicht nur so. Es ist ein Wohnzimmer für Freunde von Kaffee, süßen Besonderheiten und einem Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Wie es im besten Fall das Wohnzimmer zu Hause ist. Mit dem Unterschied, dass man dort nicht zwangsläufig auch andere Menschen treffen muss. Im Wohnzimmer in der Altstadt sitzt man sicher nicht alleine.

Ein Jahr ist es jetzt her, dass sich Melanie Mitter und Klaus Hofinger in Linz unternehmerisch sesshaft gemacht haben. "Wir waren viel auf Reisen und gerne in der Welt unterwegs, haben dabei unsere Leidenschaft für Kaffee entdeckt", sagt Melanie Mitter. So war es naheliegend, in Linz einen kleinen, feinen Coffeeshop mit Spezialitäten zu eröffnen. Der Slogan "Komm’ rein und fühl dich wohl" darf nicht nur wörtlich genommen werden, sondern wird auch so gelebt. "Das Feedback unserer Gäste bestätigt uns jeden Tag", sagt die ausgebildete Barista.

Klein und fein

15 Menschen finden im Wohnzimmer Coffeeshop Linz in der Altstadt 22 (nahe dem Aquarium) Platz. Ein Gastgarten steht auch im Winter zur Verfügung, auf Wunsch gibt es sogar eine Wärmeflasche, und wer einen gemütlichen Platz ergattert hat, kann zwischen zwei Kaffeesorten wählen. Ein klassisches Angebot und eine Spezialität stehen dabei auf der Getränkekarte, wobei die Wahl zwischen einer kräftigen und einer fruchtigen Bohne besteht, erklärt Mitter. Jede Woche wechselt das Kaffeeangebot, womit Liebhaber genüsslich auf Entdeckungstour gehen können. Vegane Mehlspeisen und Desserts im Glas komplettieren das Angebot im Wohnzimmer.

Geöffnet hat der besondere Coffeeshop von Dienstag bis Samstag ab 9 Uhr, in der Geburtstagswoche erwartet die Gäste von 19. bis 23. November eine lustige Aktion, wie Mitter sagt: "Jeder Gast, der bei der Bestellung einen kleinen Tanz hinlegt, bekommt ein gratis Glückskugerl zum Kaffee." Auch mit einem Gewinnspiel wird der erste Geburtstag des Wohnzimmers gefeiert. Im Advent wird der Coffeeshop auch montags geöffnet haben und zusätzlich gibt es am 12. Dezember ein weihnachtliches Wohnzimmerkonzert mit MojoKoko. Da warten nicht nur Gitarrenklänge, sondern auch weihnachtliche Texte.

Die Plätze sind begrenzt und im Ticketpreis von fünf Euro ist auch ein Punsch enthalten. Karten gibt es wie nähere Informationen unter www.wohnzimmer.cafe

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

