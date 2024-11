Schärdinger Bezirkspolizeikommandant: "Wir befinden uns in einer Umbruchphase"

Matthias Osterkorn wird spätestens 2027 in den Ruhestand gehen.

Seit einem Jahrzehnt ist Matthias Osterkorn Bezirkspolizeikommandant in Schärding. Der 62-jährige Esternberger wurde kürzlich für seine Verdienste mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Im OÖN-Interview spricht Osterkorn über seine berufliche Laufbahn, über die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung in Deutschland sowie über seine bisher am schwersten zu bewältigenden Aufgaben als Chef der Schärdinger Polizei.