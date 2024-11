Umstrittene "Internetfigur": "Anzeigenhauptmeister" besuchte das Innviertel

18 Jahre jung ist Niclas Matthei aus Sachsen-Anhalt. Viel bekannter ist der junge Erwachsene unter seinem Pseudonym "Anzeigenhauptmeister". Unter diesem hat es sich der Deutsche zur sehr umstrittenen Hauptaufgabe gemacht, vor allem Falschparker anzuzeigen. Seine Aktivitäten dokumentiert der "Anzeigenhauptmeister" auf sozialen Medien wie Instagram, wo er derzeit 80.000 Follower hat. Bekanntheit erlangte er durch eine Reportage auf Spiegel-TV Ende Februar 2024. Laut eigenen Angaben auf seinem Instagram-Profil habe er bereits mehr als 10.000 Falschparker in Deutschland angezeigt. So habe er beispielsweise alleine am 2. Oktober 2023 95 Anzeigen bei der Polizei erstattet.

Zudem tritt der 18-Jährige auch in Diskotheken auf. Zuletzt im "Vulcano" im grenznahen Aicha vor Wald. Diese Gelegenheit nutzte der Anzeigenhauptmeister offenbar auch für einen Besuch in mehreren Innviertler Gemeinden. So veröffentlichte er auf seinem Facebook-Profil Fotos aus Schardenberg und Münzkirchen. Darunter schrieb er: "Es ist passiert. Der Anzeigenhauptmeister ist nach Österreich eingeritten. Jetzt können die dortigen Falschparker einpacken."

Rund zwei Stunden lang sei er auf "Streife" gewesen. Groß sei die Ausbeute nicht gewesen, sagte er gegenüber einem deutschen Medium. In Münzkirchen habe er lediglich einige Linksparker erfasst, in Schärding seien ihm keine Falschparker aufgefallen, wird der 18-Jährige zitiert. In den sozialen Netzwerken wird über die "Internetfigur" heftig diskutiert. Matthei ersucht online sogar um Spenden für die Unterstützung seines Hobbys.

Hitlerbärtchen

Empörung löste sein "Hitlerbärtchen", mit dem sich der 18-Jährige seit Kurzem präsentiert, aus. Kritiker werfen ihm vor, dass sein Engagement weniger von Bürgerpflicht als von Selbstinszenierung getrieben ist. Der Ausflug ins Innviertel dürfte nicht der letzte Besuch in Österreich gewesen sein. Am vergangenen Wochenende kündigte der 18-Jährige an, dass "das höchste Wesen", wie er sich selbst bezeichnet, bald nach Wien kommen werde. Demnach hat der "Anzeigenhauptmeister" den zehnten Wiener Gemeindebezirk, Favoriten, für sein "Hobby" auserkoren.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

