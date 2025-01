Rieds Finanzen werden demnächst ein Fall für das Land

"Wir arbeiten, wie schon zu Beginn des vergangenen Jahres, mit einem Budgetprovisorium. Das heißt, wir können nur ausgeben, damit wir den ordentlichen Dienstbetrieb der Stadtgemeinde aufrecht halten können. Überspitzt formuliert heißt das, dass wir das Licht, die Heizung und die Computer einschalten können", sagt Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP). Wie berichtet, fehlen im Rieder Stadtbudget für dieses Jahr rund sechs Millionen Euro. Erstmals ist Ried damit eine Härteausgleichsgemeinde.

In den vergangenen Wochen wurde im Rathaus viel mit Zahlen jongliert. "Das Budget, in dem die 19 vom Land Oberösterreich vorgegebenen Härteausgleichskriterien eingearbeitet sind, muss von uns bei der Bezirkshauptmannschaft Ried abgegeben werden. Ich denke, dass wir in einigen Tagen damit fertig sein werden", sagte Zwielehner gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Beispielsweise sei, so der Stadtchef, in den Härteausgleichskriterien geregelt, dass die Stadtbücherei pro Jahr lediglich 25.000 Euro kosten dürfe. "Das ist völlig lebensfremd. Unsere Bibliothek, die von unzähligen Menschen, die nicht in Ried wohnen, frequentiert wird, kostet der Stadt rund 250.000 Euro pro Jahr. Bezirksstädte wie Ried, Braunau oder Schärding haben einen Versorgungsauftrag für den gesamten Bezirk. Diese Härteausgleichsregelungen sind sicher nicht für derartige Bezirksstädte gemacht", findet Zwielehner klare Worte.

Mehr zum Thema Innviertel Budgetdebatte in Ried: "Wir werden im Stich gelassen" RIED. Für kommendes Jahr fehlen sechs Millionen Euro, Umdenken in Sachen Finanzausgleich gefordert Budgetdebatte in Ried: "Wir werden im Stich gelassen"

Es werden, das ist sicher, intensive Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich. Denn die Bücherei ist bei Weitem nicht die einzige "Institution", die einen Abgang verursacht. "Weitere Beispiele sind das Freizeitbad (minus 400.000 Euro), das Freibad (minus 250.000 Euro) sowie das vom Heimbauverein geführte Internat (minus 160.000 Euro). Dazu kommen noch von der Stadtgemeinde geleistete Vereinsförderungen in der Höhe von rund 250.000 Euro. Die Rieder Politik, das kann ich versprechen, wird sich mit aller Kraft für die Vereine einsetzen, denn dort wird Tag für Tag herausragende ehrenamtliche Arbeit geleistet", sagt Zwielehner.

Das Freizeitbad verursachte zuletzt rund 400.000 Euro Abgang pro Jahr.

Wie sich diese Ausgaben mit den strengen Vorgaben für Härteausgleichsgemeinden in Einklang bringen lassen, werden die Verhandlungen zeigen. Generell weht den Gemeindeverantwortlichen ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht. "Ich erhoffe mir, dass es eigene Regelungen für Städte wie Ried gibt, die für die überregionale Versorgung einen wesentlichen und unverzichtbaren Teil beitragen. Ganz generell benötigen Städte und Gemeinden kluge Ideen, um in Zukunft bestehen zu können. Es geht darum, Ausgaben klug zu reduzieren. Ich glaube, man kann beispielsweise einen Kreisverkehr oder einen Verkehrsteiler deutlich kostengünstiger umsetzen. Es wird nicht mehr gehen, dass man immer überall das Teuerste anschafft", sagt Zwielehner und fügt hinzu: "Das Leben auf dem hohen Ross ist Vergangenheit, das geht sich nicht mehr aus."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif