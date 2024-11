Keine Eishalle heuer: SP ist sauer, Stadtchef hofft auf Lösung für 2025

Dieses Foto mit Vertretern der Stadtpolitik und Mitarbeitern der Gemeinde Ried wurde bei der Eröffnung der Eishalle am 1. Dezember 2023 gemacht. Heuer wird es solche Bilder nicht geben.

20 Jahre lang, von 2002 bis 2022, war die Eishalle auf dem Rieder Messegelände in den Wintermonaten ein beliebter Treffpunkt für Eisläufer, Stockschützen und Eishockeyspieler. Die Halle musste aus statischen Gründen im Frühling 2023 abgerissen werden. Nach einem langen politischen Hin und Her einigte sich die Rieder Stadtpolitik im vergangenen Jahr dann doch noch mehrheitlich auf eine provisorische Lösung in der Messehalle 12.