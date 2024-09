Flüchtlingsunterkunft in Ried wird Ende Oktober geschlossen

Groß war die Aufregung, als Ende Oktober 2022 bekannt wurde, dass aus dem ehemaligen Bürogebäude der Innviertler Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft (ISG) in der Beethovenstraße in Ried eine Unterkunft für bis zu 60 Flüchtlinge werden würde. Nachdem die Umbauarbeiten abgeschlossen waren, zogen Anfang Jänner 2023 die ersten Asylwerber ein. In der näheren Umgebung des Heimes wurden schon vor der Ankunft der Flüchtlinge Flyer mit der Aufschrift "Wir haben Angst um unsere Kinder und Mitbürger" aufgeklebt. Hunderte Leute unterschrieben eine Online-Petition gegen die Unterkunft. Dann wurde es in der Öffentlichkeit still, die großen Ängste dürften also unbegründet gewesen sein.

Im November 2022 sagte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner, dass der Mietvertrag für die Flüchtlingsunterkunft maximal zwei Jahre laufe. "Der Vertrag mit dem Roten Kreuz wäre ursprünglich Ende Oktober ausgelaufen. Dieser wurde jetzt noch bis Ende November für die Ausräumarbeiten verlängert", sagte Herwig Pernsteiner, Geschäftsführer der ISG, gestern auf Anfrage der OÖNachrichten. Das Gebäude könnte für ein Wohnprojekt für ältere Personen – denkbar wäre eine Art Betreutes Wohnen – adaptiert und umgebaut werden. "Wir werden an den inhaltlichen Konzepten weiterarbeiten", sagt Pernsteiner.

"Es war klar, dass der Mietvertrag befristet ist. In Abstimmung mit dem Land Oberösterreich werden unsere Klienten in andere Unterkünfte verlegt. Einige haben einen geringfügigen Arbeitsplatz in Ried oder Umgebung. Darauf wird Rücksicht genommen", sagte Christian Hrubes, Koordinator der Flüchtlingsbetreuung des Roten Kreuzes Oberösterreich.

Spätestens Ende Oktober würden die letzten Flüchtlinge die Unterkunft verlassen, so Hrubes. "Es gab keine groben Probleme. Der Dank gilt der Stadt Ried und der ISG für die tolle Zusammenarbeit. Auch mit dem Gymnasium gab es einen tollen Austausch und ein gutes Projekt. Grundsätzlich ist es schade, dass wir die Unterkunft räumen müssen, aber Vertrag ist Vertrag", sagt Hrubes.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif