Debatte um Nahversorger am Stadtplatz Braunau reißt nicht ab

Die Schaufenster sind abgeklebt, das Firmenlogo bereits abgebaut: Der Billa am Stadtplatz in Braunau hat vor ein paar Tagen die Türen dauerhaft geschlossen. Doch die Debatte um diese Schließung scheint noch lange kein Ende zu nehmen: Nicht nur in der Stadt und in den sozialen Medien, sondern auch in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Braunau wurde lange über das Ende des Lebensmittelgeschäftes diskutiert.

Stadtbewohner, Mitarbeiter und auch viele Geschäftstreibende sehen die Schließung mit vielen Nachteilen verbunden: Gerade für weniger mobile Menschen sei das ein großer Einschnitt in den Alltag, die alternativen Anbieter von Lebensmitteln in der Innenstadt seien schlicht zu teuer. Kurze Wege, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen, fallen mit der Schließung ebenfalls weg.

Geschäft "nicht profitabel"

Immer öfter wurde der Gemeinderat samt VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher in die Pflicht genommen. Letzterem sind aber die Hände gebunden: "Wir können niemanden zwingen, hier ein Geschäft zu eröffnen. Ich habe zahlreiche Konzerne angeschrieben und immer dieselbe Antwort bekommen. Der Standort sei ungeeignet", sagte der Bürgermeister. Nicht profitabel genug, zu klein, dazu keine Parkplätze: Lebensmittelkonzerne haben laut Bürgermeister einfach kein Interesse an dem Standort am Stadtplatz 44.

Florian Zagler, bekannt als Müslibär, nutzte die Bürgerfragestunde dazu, seinen vom Vater übernommenen Bioladen in der Salzburger Vorstadt als Alternative für den Billa ins Spiel zu bringen. Das Sortiment sei erweitert worden, rund 6000 Artikel würden angeboten. "Auch im unteren Preissegment, bio ist nicht gleich teuer", betonte er.

Bäcker, Metzger, Restaurants, Bioläden, eine Drogerie: Was es in der Innenstadt noch alles gebe, dürfe nicht aus den Augen verloren werden, betonten mehrere Gemeinderäte. Der pensionierte Spar-Betreiber Gerhard Bruckbauer, der für die ÖVP im Gemeinderat sitzt, betreibt mit Tochter Julia Mittmann zwei "Snackotheken". Auch dort wurde das Sortiment von Jausen, Kaffee, Gebäck und Kuchen um Lebensmittel des täglichen Gebrauchs erweitert. Dass der Liter Milch bei ihnen teurer sei als im Lebensmitteldiscount, liege eben daran, dass auch sie mehr für die Milch bezahlen müssten als die Lebensmittelhändler, erklärte er. Trotzdem, auch diese Preise seien bezahlbar, argumentierten die Gemeinderäte.

Gemeindebudget: "Es weht ein rauer Wind"

Die finanzielle Lage der Gemeinden ist angespannt, auch in Braunau: "Das Budget ist so wie befürchtet, der Abgang so wie prognostiziert", sagte VP-Finanzausschussobmann Josef Knauseder bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde habe dank eines Grundstücksverkaufs eine positive Liquidität, nichtsdestotrotz sei die Entwicklung weniger rosig. "Es weht ein rauer Wind, wir werden aber unsere Aufgaben als Gemeinde weiterhin erfüllen", betonte er.

Dass im mittelfristigen Finanzplan die Schulden von rund 33 Millionen Euro auf 46 Millionen anwachsen werden, sei eine "besorgniserregende Entwicklung", sagte Grünen-Gemeinderat Manfred Hackl. Die Grünen enthielten sich deshalb der Stimme. Alle Gemeinderatsfraktionen beschworen einen Zusammenhalt, die Ausgabenseite weiterhin konsequent im Auge zu behalten und zu optimieren. Das führte auch bei der Förderung der WKO für die kürzlich abgehaltene Lehrlingsmesse zu Diskussionen. Während SPÖ und Grüne hier Einsparungspotenzial sahen ("die WKO kann sich das leisten"), sprachen sich FPÖ und ÖVP für die Erlassung der Hallenmiete von rund 2800 Euro aus ("Wollen die Messe nicht verlieren"). Die Förderung wurde damit mehrheitlich beschlossen.

Aufgehoben werden mussten Gemeinderatsbeschlüsse aus den Jahren 2016 und 2017. Nach einer Gebarungsprüfung wurde bekannt, dass die Beschlüsse, wonach die Kosten von Kanal- und Wasserbauanschlüssen von der Gemeinde getragen werden, im Widerspruch zu den Vorgaben des Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsgesetzes stehen. Die Kosten sind von den Objekteigentümern selbst zu bezahlen.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar