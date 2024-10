"Das war ein völlig wahnsinniges Verhalten"

Es war eine Flucht, die Schlagzeilen machte: In der Nacht auf Sonntag, 5. Mai, wollte die Polizei im Gemeindegebiet von Eggelsberg ein Auto anhalten. Doch das Fahrzeug, in dem sich sieben Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren befanden, raste davon. Mehrere von ihnen hatten sich bereits als Drogenhändler straffällig gemacht.

Es folgte eine waghalsige rund 30 Kilometer lange Verfolgungsjagd, an der insgesamt acht Polizeistreifen beteiligt waren. Dabei war der Fahrer, der über keinen Führerschein verfügte, mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h unterwegs. Straßensperren umfuhr der Jugendliche, der auch immer wieder das Licht des Fahrzeuges ausschaltete und mehrfach auf die Gegenfahrbahn fuhr.

Die Flucht, bei der offenbar Drogen aus dem Fahrzeug geworfen wurden, endete erst im Gemeindegebiet von Sankt Johann am Walde. Der unter dem Einfluss von Drogen stehende Fahrer stieß gegen einen Leitpflock und anschließend gegen ein Polizeiauto, das dem damals 17-Jährigen den Weg verstellte. Zwei Polizisten konnten sich laut Strafantrag durch einen Sprung auf die Seite retten. Als "krönenden Abschluss" wehrte sich der Rumäne vehement bei seiner Festnahme.

Am Mittwoch musste sich der bisher unbescholtene 18-Jährige vor dem Landesgericht Ried wegen der Vergehen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt verantworten. "Ich bekenne mich natürlich schuldig", sagte der junge Mann aus dem Bezirk Braunau zu Richter Stefan Kiesl. "Ich weiß nicht, was in meinem Kopf vorgefallen ist. Wahrscheinlich war es, weil ich das erste Mal überhaupt vorher Koks genommen habe. Es war nicht gescheit von mir", sagte der Angeklagte. "Bingo", kam es vom Richter zurück. Ein amtsbekannter jugendlicher Drogendealer befand sich bei der wilden Fahrt im Kofferraum. "Ich hatte eine Panikattacke, mir wurde schwarz vor Augen und ich habe in den Kofferraum gekotzt", zitierte Richter Kiesl den "Kofferraumpassagier". Er habe nicht gewusst, dass sich jemand im Kofferraum befunden habe, sagte der 18-Jährige.

Kiesl verurteilte den Angeklagten, der seit der Tat arbeitslos ist, zu vier Monaten bedingter Haft, außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Einem Polizisten wurde ein Teilschmerzensgeld zugesprochen. "Es war ein völlig wahnsinniges Verhalten von Ihnen. Sie hatten Riesenglück, dass nicht mehr passiert ist. Wenn wir uns hier im Gericht wiedersehen, dann kracht es", sagte Kiesl. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

