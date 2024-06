Festivalseelsorge: Keine Therapie, aber doch eine erste Hilfe

Der Innviertler Florian Baumgartner hat die Festival-Seelsorge in Österreich aufgebaut.

Zum zweiten Mal geht ab Donnerstag das Lido Sounds Festival am Urfahraner Marktgelände in Linz über die Bühne. Die Vorfreude ist bei vielen Festivalbesuchern bereits groß. Heuer zum ersten Mal mit dabei: Ein rund 20-köpfiges Team der Festivalseelsorge. Feiern, Zeit mit den Freunden verbringen, die Musik genießen – wer ein Festival besucht, lässt es sich gut gehen. Wozu braucht man dort einen Seelsorger, mit dem man über seine Sorgen und Probleme sprechen kann? „Gerade in