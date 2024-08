"Die Gesellschaft hat versagt": Letzte Generation stellt Proteste ein

Erst Ende Juli protestierten Aktivisten der Letzten Generation Österreich am Flughafen Wien in Schwechat für das Klima.

Keine Aktivisten, die sich im Frühverkehr auf Österreichs Straßen kleben. Keine Farbproteste in Museen. Keine Störungen bei Musik- oder Sportveranstaltungen. „Von der Letzten Generation Österreich wird man nichts mehr hören“, sagt Afra Porsche, die bis zuletzt im Kernteam der Widerstandsbewegung war. In einem Brief und über die sozialen Medien wendete sich die Letzte Generation gestern an die österreichische Bevölkerung und verkündete ein Ende der Protestaktionen.