Das Drahtseil entlang und dem Himmel entgegen

Bannholzmauer: Klein aber fein ist der Kletterfelsen in der Nähe des Wurbauerkogels. Versteckt im Wald warten sieben abwechslungsreiche, kurze aber teilweise knackige Klettersteig-Routen – maximal 50 Höhenmeter müssen bis zum Gipfel überwunden werden. Von Vorteil ist der kurze Zustieg sowie Abstieg vom Gipfel, sodass man viel Zeit am Felsen trainieren kann. Für Anfänger bis extrem Fortgeschrittene geeignet

Zwischen 400 und 500 Klettersteige gibt es in Österreich, jährlich kommen etwa ein Dutzend dazu. Im Klettersteig-Atlas werden über 50 Klettersteige in Oberösterreich (etwa 25 Einzelklettersteige und nochmal so viele Routen in drei Klettersteigparks/-felsen) aufgelistet und im Detail beschrieben.