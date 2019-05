Das neue nachrichten.at

Liebe Leserin, lieber Leser!

In einer turbulenten Zeit stehen die Oberösterreichischen Nachrichten für konstante Werte: Verlässlichkeit, Seriosität, Glaubwürdigkeit, Weltoffenheit und Regionalität. Konstanz darf aber nicht mit Stillstand verwechselt werden. Laufend sind wir bemüht, unsere Produkte wie die klassische Zeitung aus Papier und unsere digitalen Angebote weiter zu entwickeln. Nicht erst seit der Übersiedlung in den neuen Newsroom der OÖNachrichten halten wir dieses Tempo der Erneuerung hoch.

Zuerst haben wir die Tageszeitung optisch verjüngt und durchlüftet. Das Ergebnis können Sie seit einigen Tagen beurteilen. Auf diesen Schritt folgt nun mit heutigem Tag die Erneuerung unseres digitalen Auftrittes. Unser Portal nachrichten.at wurde in den letzten Monaten mit großem Aufwand sowohl optisch als auch funktionell überarbeitet und mit vielen Funktionen und zusätzlichen Inhalten aufgewertet.

Ziel dieser Arbeiten ist es, Ihnen als Benutzer den Konsum der digitalen OÖN auf allen Kanälen und allen Endgeräten (Smartphone, Computer) und auch als App einfacher und benutzerfreundlicher zu machen.

Es geht um viele Veränderungen im Kleinen, dazu auch um solche in der Struktur. Und dazu gibt es ein paar Neuerungen, von denen wir annehmen, dass sie auf sehr große Resonanz stoßen werden. Die Vorlesefunktion ist ein Angebot für einen barrierefreien Zugang. Dazu bieten wir auf nachrichten.at einen täglichen Liveticker (OÖ-Live), der aus dem Newsroom moderiert und gespeist wird und der Sie chronologisch und so schnell wie kein anderes Medium über das Geschehen informiert. OÖ-Live wird von der größten Redaktion in Oberösterreich bespielt. Und schließlich haben wir neue Themenwelten – Heimat, Familie, Geschichte – formiert, die in die neue Menüführung integriert sind. All das soll nachrichten.at noch schneller, besser und informativer machen. Dass Sie es auch so sehen, das wünschen wir uns. Im Anschluss finden Sie eine Übersicht aller Änderungen und neuen Funktionen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen Online-Auftritt der OÖNachrichten und lade Sie ein, uns weiter die Treue zu halten.

Mit freundlichen Grüßen,

Gerald Mandlbauer,

Chefredakteur der OÖNachrichten