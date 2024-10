 "Ziegelbehm" und Präsidenten

"Die Wiener Tschechen." Um 1900 war Wien die zweitgrš§te tschechische Stadt der Monarchie, Arbeiter stršmten in die Metropole, organisierten sich, grŸndeten Vereine. Copyright: ORF

Wien ist ein Durchhaus – wobei die Stadt zuletzt viel mehr vom "Kommen" als vom "Gehen" geprägt war. Seit dem EU-Beitritt 1995 gab es ein Plus von 440.000 auf heute zwei Millionen Einwohner. Aktuell weist die Stadt den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund mit 44,4 Prozent aus. Das sind 880.000 Personen ausländischer Herkunft. In vier der 23 Bezirke sind die ausländischen Mitbewohner schon in der Mehrheit.