Mit diesen Worten nimmt die eine ein Glaserl der anderen entgegen. G‘schwind was eingekocht hat die Erste, es in adrette Gläschen gefüllt, mit gehäkelten Mascherln versehen, und jetzt teilt sie es mit ihren Bekannten, einfach so, ohne Anlass. Davor hat sie noch für alle Betreuerinnen der Kinder in der Kinderbetreuungseinrichtung selbst ein kleines Deckerl gestickt als Unterlage für den selbst gemachten Saft, ein bisserl eine persönliche Note muss ja sein.