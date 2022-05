Ist Glitzer eine Farbe? So fragte einst das Kindergartenkind. Glitzer ist keine Farbe, Glitzer ist eine Heimsuchung, kann ich seit ein paar Stunden definitiv bestätigen. Und das kam so: Die Groß-Kinder, sieben und zehn, hatten sich samt Freunden in eines ihrer Gemächer zurückgezogen, um "Forscherwerkstatt" zu spielen. Verschiedene Flüssigkeiten und Konsistenzen ineinander zu panschen, ist seit jeher eine beliebte Freizeitbeschäftigung.