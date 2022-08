Im Regen hasteten sie mir entgegen, jeweils eine leere Klarsichtfolie in der Hand: Mütter, die das vorläufige Zeugnis ihrer Gerade-noch-Volksschulkinder an der weiterführenden Schule abgegeben hatten. Am per E-Mail ausgeschickten Tag, zwischen acht und elf Uhr, genau wie verlangt.