Pinkeln wie ein Mann! Dieser Wunsch wird Frauen immer wieder unterstellt. Der Penis-Neid, den schon Freud an uns vermutete, muss bei Frauen ja wohl auch mit Praktischem zu tun haben, so sind wir wohl einfach veranlagt. Ja, sogar Frauenurinale wurden bereits erfunden, damit auch die mit den zwei X-Chromosomen ihre Notdurft im Stehen verrichten können. Wer manchen Männern zusieht, wie sie sich an Autobahn-Raststätten oder bei Musikfestivals in der freien Natur erleichtern, der kann sich des