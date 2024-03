Schwarze Rauchfahnen an der Wolga

Direkt hinter Nischnij Nowgorod hing eine Rauchfahne pechschwarz über der Lukoil-Raffinerie. Am 12. März schlug eine ukrainische Drohne in einem der Haupttürme der Großanlage an der Wolga ein, 800 Kilometer östlich der Grenze. Ein Volltreffer, Russlands viertgrößte Raffinerie, die jährlich 17 Millionen Tonnen Treib- und Schmierstoffe produziert und schon vorher wegen fehlender westlicher Kompressor-Ersatzteile nur zur Hälfte arbeitete, wurde schwer beschädigt. Wie lange die Reparatur dauert,