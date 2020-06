Energieriese Gazprom investiert Milliarden und kauft bei sich ein

Nord Stream 2 klemmt. 2300 Kilometer der Gasrohrleitung durch die Ostsee sind schon verlegt. Aber neue Sanktionspläne des US-Senats drohen den Bau der letzten 160 Kilometer weiter zu verzögern. Auftraggeber Gazprom reagiert auf seine Weise. Dort, wo die Pipeline ins Meer sticht, bei Ust-Luga im Gebiet Leningrad, wird man eine riesige Anlage zur Verflüssigung sowie Weiterverarbeitung von Naturgas bauen. Das gab der russische Staatskonzern jetzt bekannt. Ein "gigantischer Komplex", schreibt die Wirtschaftszeitung Wedomosti, die Baukosten sollen mit umgerechnet 30,3 Milliarden Euro die von Nord Stream 2 dreimal übertreffen.

Laut Gazprom-Chef Alexej Miller besitzt das Projekt "gesamtstaatliche Bedeutung". Gazprom hat mit der Betreiberfirma Ruschimaljans schon die Lieferung von 900 Milliarden m³ Gas vereinbart. Zum Vergleich, Nord Stream 2 könnte jährlich bis zu 55 Milliarden m³ transportieren.

Die Anlage bei Ust-Luga soll 13 Millionen Tonnen Flüssiggas im Jahr produzieren, außerdem bis zu drei Millionen Tonnen verschiedener Polyethylen-Sorten. Gazprom, das jahrzehntelang vor allem Exportpipelines baute, scheint Absatz und Produktion im riesigen Stil diversifizieren zu wollen. "Die Idee ist verständlich und richtig", sagt Iwan Rodionow, Finanzprofessor der Moskauer Hochschule für Wirtschaft und Experte für Investitionen im Energie- und Rohstoffbereich, den OÖNachrichten. "Es braucht auf jeden Fall Ersatzvarianten für den Fall, dass der Gasexport nicht mehr so funktioniert wie jetzt oder völlig unprofitabel wird."

Tatsächlich verdient Gazprom zurzeit auf den internationalen Märkten sehr schlecht. Nach russischem Zoll sanken die Gaslieferungen Richtung Europa im ersten Quartal um 24,2 Prozent. Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur IEA ist das dem milden Winter, aber vor allem der Coronakrise geschuldet. Auch vermeintliche Stammkunden zieren sich. So kaufte die Türkei im März 70 Prozent weniger russisches Gas als ein Jahr zuvor. Obwohl die Präsidenten beider Länder erst Anfang Januar feierlich die erste Linie der Pipeline Turkish Stream eröffnet hatten. Allerdings fiel laut IEA der europäische Gesamtverbrauch von Januar bis Mai nur um sieben Prozent.

Das traditionelle Gazprom-Erfolgskonzept, ausländische Kunden durch den Bau von Gaspipelines langfristig zu binden, erweist sich als wenig krisenfest. Mit den Öl- fallen auch die Gaspreise, viele Abnehmer bunkern billiges Flüssiggas. So importierten die Türken im März laut der Zeitung Nesawissimaja Gaseta erstmals mehr Flüssig- als Röhrengas. Vor allem die USA profitierten davon, ihre Gasexporte in die Türkei stiegen in einem Jahr um 300 Prozent. Gazprom scheint mit dem Projekt in Ust-Luga zu reagieren. Aber es reagiert inkonsequent. Die Firma hält an allen Pipelineplänen fest, begann im Mai die Vorarbeiten für die Leitung Power of Sibiria 2 nach China, trotz nebulöser Absatzperspektiven. Und Konzerntochter Gazprom-Invest veröffentlichte eine Rekordausschreibung für neue Gasröhren, Anfangsgebot umgerechnet zwölf Milliarden Euro. "Gazprom agiert weiter sowjetisch, setzt auf ganz große Lösungen", sagt Rodionow.

Der Moskauer Rohstoffberater Michail Krutichin verweist auf die Nebeneffekte der Megaprojekte: "Es gibt immer das Verlangen, Geld aus dem Etat der Staatsfirma Gazprom in die Taschen von Subunternehmern zu bringen, die der Führung nahestehen." Auch der Riesenbetrieb bei Ust-Luga wirkt unübersichtlich. Die Betreiberfirma Ruschimaljans gehört zur Hälfte Gazprom, zur anderen Hälfte dem wenig bekannten Konzern Rusgasdobytscha. "Gazprom wird bei sich selbst einkaufen", titelt die Zeitung Kommersant. Auf jeden Fall scheint der Staatsriese wieder mit seinen Favoriten im Geschäft zu sein: Laut Wedomosti hält Artjom Obolenski 51 Prozent von Rusgasdobytscha, er ist Aufsichtsratschef der SMP Bank, die die Brüder Arkadi und Boris Rotenberg kontrollieren. Die Dollarmilliardäre sind Jugendfreunde Wladimir Putins, sie erhielten immer wieder Großaufträge zum Bau von Gasrohrleitungen.

Artikel von Stefan Scholl