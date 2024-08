TV-Kritik: Pandas statt Panzer im „Kalten Krieg der Zoos“

Zoodirektor Heinrich Dathe zeigt stolz Panda "Chi-Chi", der während seines mehrwöchigen Aufenthalts tausende Besucher in seinen Tierpark in Ostberlin lockte.

Ein brüllendes, kreischendes und trampelndes Wettrüsten hielt ab Mitte der 1950er-Jahre Zoologie-Begeisterte in Berlin in Atem. Statt mit Raketen, Panzern und Nuklearwaffen überboten sich in der geteilten Stadt gegenseitig zwei Zoos mit Raubkatzen, Affen und Elefanten. Den skurrilen „Kalten Krieg der Zoos“ beleuchtet die gleichnamige Arte-Doku (heute, 20.15 Uhr, nachzusehen auf www.arte.tv).