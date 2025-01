Wohnbau: Was war, was kommt

Landhaus in Linz

Josef Rathgeb, Wohnbausprecher ÖVP 1. Was ist 2024 in der oberösterreichischen Wohnbaupolitik gelungen, was nicht? Wir haben heuer vier große Novellen umgesetzt. Durch höhere Einkommensgrenzen erhält auch der breite Mittelstand Zugang zu Wohnbauförderungsmitteln. Das neue attraktive Darlehen für den Bau von Eigenheimen schafft Perspektiven für junge Familien. Die Öffnung der Eigenheimförderung für Abbruch- und Neubauprojekte leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachverdichtung und zum