Italienische Glamping-Idylle mit Hund

Direkt am Fluss mit Hunden im Glamping-Zelt übernachten: ein Traum

Die Wunschliste an die Urlaubsfee ist theoretisch schnell geschrieben. Ungezwungen sollte der Aufenthalt sein, aber doch auch chic und modern. Einen Platz in wildromantischer Natur bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen möchte man nicht missen. Annehmlichkeiten wie erfrischender Pool oder kühler Fluss und feines Restaurant? Unbedingt. Und ja, wenn man sich schon was wünschen darf: Der Hund sollte nicht nur akzeptiert, sondern herzlich willkommen sein.