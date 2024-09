Ist die Angst vor Affenpocken begründet?

Affenpocken sind eine Viruserkrankung, die ursprünglich nur unsere nahen Verwandten aus dem Tierreich betroffen hat. Aber ähnlich wie beim Coronavirus kam es schließlich zur Anpassung des Virus, sodass es auch auf uns Menschen überspringen konnte. Wir nennen eine Erkrankung, die vom Tier ausgehend schließlich auch uns Menschen befällt, eine zoonotische Erkrankung.

Das Affenpockenvirus ist keine neu aufgetretene Infektionsgefahr, sondern in einigen tropischen Regionen am afrikanischen Kontinent endemisch, tritt also nur begrenzt an einigen Orten auf. Im Mai 2022 wurde in Deutschland erstmals diese Infektion am Robert-Koch-Institut diagnostiziert.

Es beginnt wie eine Grippe

Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie Lymphknotenschwellungen, Frösteln und Müdigkeit sind die häufigsten Symptome, die nach einer Inkubationszeit von fünf Tagen bis zu drei Wochen auftreten. Bald darauf zeigen sich dann die typischen, sehr ansteckenden knotigen Pocken auf der Haut.

Fast alle Erkrankten erholen sich innerhalb weniger Wochen, allerdings sind auch einige Todesfälle bei unbehandelten Fällen bekannt. Glücklicherweise ist das Affenpockenvirus oder auch MPV genannt (das M kommt von "monkey") wesentlich weniger leicht übertragbar als viele Stämme des SARS-CoV-2 Virus.

Wenn Sie also nach Afrika reisen, wo sich tatsächlich die Affenpocken besonders in tropischen Gebieten stark verbreitet haben, sollten Sie engen – vor allem sexuellen – Kontakt vermeiden.

Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt von Haut oder Schleimhaut und den Pocken, wo die Viruskonzentration besonders hoch ist.

Wenn Sie das beherzigen, müssen Sie wegen Affenpocken keine Sorge haben und können ihre Reise nach Afrika beruhigt antreten.

