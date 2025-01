Helfen Ingwer-Shots & Co. bei Erkältungen wirklich?

Gerade in der kalten Jahreszeit wo verschiedene Viren und Krankheitserreger ihre Runde machen, setzen einige auf trendige Wundermittelchen.

Schnupfen, Husten, Halsweh, Fieber - lästige Symptome, die viele Menschen im Winter quälen. Um dem Immunsystem einen Ruck zu geben, wird in Beiträgen auf Instagram, Facebook und Co. zu Gesundheitsboostern geraten. Diese sollen neben üblichen Medikamenten bei der Symptomlinderung etwas nachhelfen, um schneller wieder fit zu werden. Doch was steckt wirklich hinter der "Wunderwurzel" Ingwer und dem orangen "Magiepulver" Kurkuma und welche Nebenwirkungen treten bei übermäßiger Einnahme auf?