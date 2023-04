Lamm mit Polenta

Zutaten (für 4 Personen) 4 Stk. Milchlammhaxen (circa 250–300 g per Stk.), Wurzelgemüse, Zwiebel, 3 Zehen Knoblauch, 1 Stk. rote Paprika, Kräuter, Gewürze (weiße Pfefferkörner, Wacholder, Lorbeerblätter, Nelken), Olivenöl, 2 EL Tomatenmark, 1 l Rotwein, 2 l Gemüsefond, 1 EL Kartoffelstärke Polenta: 250 g Milch, 80 g Butter, 90 g Polenta, 50 g Parmesan, 2 Dotter, Salz, Muskat, Pfeffer, Purple Curry Zubereitung Lammhaxen in heißem Öl scharf von allen Seiten anbraten, in großen Schmortopf