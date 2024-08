Linz und sein eigenartiges Kultur-Konstrukt

Dietmar Kerschbaum, der Brucknerhaus-Chef wurde am 9. Juli entlassen

Dietmar Kerschbaum will von der Stadt Linz drei Millionen Euro Schadenersatz. Am 25. Juli übermittelte der wegen Compliance-Vorwürfen entlassene künstlerische LIVA-Direktor über seinen Rechtsanwalt Bernhard Steinbüchler diese Forderung an den Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger (die OÖN berichteten exklusiv). Durch schuldhafte Rufschädigung seitens der Stadt sei die künstlerische Karriere des Kulturmanagers und Sängers rechtswidrig zerstört.