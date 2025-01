Er schuf Lachen und rührte zu Tränen

Otto Schenk starb gestern 94-jährig in seinem Haus am oberösterreichischen Irrsee.

Österreich trauert um einen Mann, der seinem Publikum über Jahrzehnte ein Lachen geschenkt oder es zu Tränen gerührt hat: Otto Schenk starb gestern in den frühen Morgenstunden in seinem Haus am Irrsee. Er wurde 94 Jahre alt. Überbordendes Talent zur Komödie auf der Bühne und am Filmset, geniale Opern-Inszenierungen in Wien, Salzburg und New York, gepaart mit Demut und liebenswürdig-menschlicher Bescheidenheit und seinem Hang zur Schrulligkeit haben Schenk zur Legende seines Fachs und zum