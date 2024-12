Nana Falkner über "Voice Of Germany": "Hat mein Leben verändert"

Nana Falkner war im Herbst 2023 bei "The Voice of Germany".

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Nana Falkner die Jury und ein Millionenpublikum bei "The Voice of Germany" mit ihrer Version von Bonnie Tylers "Holding Out For A Hero" begeisterte. "Diese Sendung hat mein Leben verändert", sagt Falkner, die es schlussendlich unter die besten 36 schaffte. Sie hatte sich monatelang auf die Castingshow vorbereitet: "Ich war so nervös." Vorab hatte sie sich im Internet Videos von früheren Shows angesehen und gedacht: Das kann ich auch.