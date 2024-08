Coldplay lässt die Sorgen der Fans für zwei Stunden vergessen

22.56 Uhr. Vierte Reihe der dicht gedrängten Stehplätze im Wiener Ernst-Happel-Stadion. In diesem Moment ist alles vergessen, was einen beschäftigen könnte: Die schmerzenden Füße. Der zwickende Rücken. Die Sorge um die Sicherheit nach dem wegen Terrorgefahr abgesagten Taylor-Swift-Konzert vor zwei Wochen. Coldplay haben gerade ihr zweistündiges Konzert beendet und können in mehr als 60.000 glückliche Gesichter blicken.

16.30 Uhr. Prater Hauptallee. Ein mulmiges Gefühl macht sich auf dem Weg zum Stadion breit. Eine Schar an Sicherheitskräften mit Sturmgewehren soll schon hunderte Meter vor dem Stadion den Zusehern ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Das Konzert wirkt wie eine Hochsicherheitsveranstaltung. Die Zeiten haben sich offensichtlich geändert.

Vor dem Stadion bildet sich Stunden vor Einlass eine Schlange, die vom Stehplatzeingang bis weit nach hinten reicht. Auch hier ist die Polizei mit einer Hundertschaft von Einsatzkräften vertreten. Das mulmige Gefühl bleibt bestehen.

Von den USA bis nach Israel

Im Stadion angekommen, bessert sich das Bauchgefühl allmählich. Die Vorfreude steigt. Die Zuseher wollen endlich Coldplay sehen. Direkt vor der Bühne steht eine Familie aus Utah, USA. Die Eltern sind beide Mitte 30 und haben drei kleine Kinder im Gepäck. Sie sind extra für das Konzert angereist, erzählen sie. „Natürlich haben wir die Nachrichten verfolgt“, sagt der Vater. „Hundertprozentig sicher ist man nie. Dessen muss man sich bewusst sein.“

Das Konzert beginnt mit dem Superhit „Higher Power“. Auch die Hits „The Scientist“ oder „Viva la Vida“ werden gespielt. Coldplay erfüllt ihren Fans jeden Liederwunsch. Vergessen sind die Sorgen, die einen vor dem Konzert noch plagten. Vielmehr ist es die pure Lebensfreude der vier Männer auf der Bühne, die ansteckt.

60.000 Fans aus der ganzen Welt sind da. Sie haben Flaggen aus ihren Ländern mitgebracht. Auch eine israelische Flagge ist zu sehen. Coldplay-Frontmann Chris Martin nimmt sie wahr: „Ich habe heute Fahnen von Israel und Palästina gesehen. Wir feiern alle zusammen. So sollte es sein. Liebe ist die einzige Antwort auf Hass.“

Ein Song ohne Mobiltelefon

Bei „Sky full of stars“, einem der letzten Songs des Konzerts, hat Chris Martin eine Bitte an das Publikum. Für einen Song sollen die Zuschauer aufhören zu filmen und gemeinsam mit der Band singen. Eine Bitte, die sich so mancher Konzertbesucher früher gewünscht hätte. Vor allem die jüngeren Zuseher waren sehr darauf bedacht, möglichst viele Videoaufnahmen von der Band und der Atmosphäre zu machen. Es lohnt sich, das Publikum macht mit und wird mit einer Lichtershow samt Feuerwerk belohnt. Gänsehaut pur.

Um 22.56 Uhr verlassen Coldplay die Bühne, nachdem die vier Bandkollegen und 60.000 Zuschauer zwei Stunden lang gemeinsam den größten Chor Österreichs bildeten. Martin verabschiedet sich mit den Worten: „Wir sehen uns am Samstag“. Morgen und Sonntag finden die Konzerte drei und vier statt. Hoffentlich wieder bunt und friedlich. So wie Coldplay eben sind.

