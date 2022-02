Es ist ein großer Stapel an Fragen zu Corona, Impfungen und Antikörper-Tests, die die Leser der OÖNachrichten beschäftigen. Besonders der geeignete Impfzeitpunkt nach einer Infektion und die Interpretation von Antikörper-Tests beschäftigen die Leserschaft. "Am besten sind momentan diejenigen geschützt, die bereits dreimal geimpft sind und eine Infektion durchgemacht haben", sagt Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor am Salzkammergut-Klinikum und Mitglied des Landeskrisenstabs.