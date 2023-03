1000 x 6er Träger Zipfer Urtyp close

von Zipfer

Zipfer Urtyp ist der Inbegriff eines heimischen Premium-Biers und die Spitzensorte der Brauerei Zipf. Zipfer Urtyp glänzt in hellem Goldgelb und ist voll im Geschmack, extraktreich und fruchtig. Neben dezenten Malztönen sind es vor allem die feinherben Hopfennoten die Zipfer Urtyp so besonders machen und auszeichnen. Denn in unserer Brauerei in Zipf verwenden wir seit jeher feinsten Naturhopfen aus dem Mühlviertel. Gemeint sind damit Hopfendolden, die nach der Ernte lediglich getrocknet werden und so, wie die Natur sie geschaffen hat, unserem Bier seine Würze verleihen und jedes Zipfer Bier so einzigartig machen.

Mehr Infos auf www.zipfer.at