Blütenwochen-Gewinnspiel

Ich verfüge über die Rechte an dem von mir hochgeladenen Bild und bin damit einverstanden, dass dieses auf www.nachrichten.at, in den OÖNachrichten und anderen Publikationen des Verlages veröffentlicht wird.

Wenn sie möchten, dass bei Ihrem Bild Ihr Name hinterlegt wird ("eingereicht von Ihr Name"), geben Sie diesen optional im folgenden Feld an.