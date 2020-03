"Wir sind dankbar, dass die Mitarbeiter in die Arbeit kommen und produzieren. Das ist ein großer Beitrag zur Solidarität in unserer Gesellschaft", sagt der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung, Joachim Haindl-Grutsch. "Zum Glück kommen in vielen Firmen die meisten Beschäftigten." Die Auslastung der oberösterreichischen Industrie ist derzeit sehr unterschiedlich. Während Firmen wie KTM bereits ihren Betriebsurlaub vorziehen, die Autozulieferer und die dazugehörenden