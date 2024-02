Zwei neue Chefs und 110 Projekte: Das Land baut seine Immobilienfirma um

Regierungssitzung im Landhaus: Am Montag geht es um Immobilien.

Das Land Oberösterreich stellt die Landes-Immobiliengesellschaft (LIG) neu auf und will eine strategische Immobilienentwicklung aufbauen. Die zentrale Rolle spielt ein "Asset Team", das in der LIG gegründet wird. Zwei neue Geschäftsführer werden gesucht, die sowohl das Team als auch die LIG leiten werden. Der bisherige alleinige LIG-Chef Gerhard Burgstaller geht in Pension.