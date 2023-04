Wutscher übernimmt Rappan-Filialen

Der steirische Brillen- und Kontaktlinsenspezialist "Sehen Wutscher" hat mit 1. April vier Filialen von Brillen Rappan in Oberösterreich übernommen. Verkäuferin ist Top Optik aus Linz, zu der Rappan seit rund zehn Jahren gehört. Über Brillen Rappan wurde 2013 ein Konkursverfahren eröffnet: Das Unternehmen wurde im Jahr darauf von Top Optik mit Sitz in Linz im Zuge einer Versteigerung übernommen. Vier der fünf Top-Optik-Filialen hat nun Wutscher übernommen, nur die Filiale in Gallneukirchen