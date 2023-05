Wutscher schaut bei der Expansion über die Grenzen

Filialeröffnungen werden auch dann nicht zur Routine, wenn man schon mehr als 100 hinter sich hat. Vor allem dann nicht, wenn es sich um einen Flagship-Store mit rund 1000 Quadratmetern in Wien handelt. 107 Filialen hat das steirische Familienunternehmen in Österreich bereits aufgesperrt. 30 bis 40 weitere dürften noch folgen, sagt Fritz Wutscher senior. Dann sollte das Ziel erreicht sein, dass jeder Mensch in Österreich in maximal 30 Minuten in einem Geschäft von sehen!wutscher ist und dort