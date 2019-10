Der Pflanzen- und Gartenfachmarkt Bellaflora will künftig seinen Kunden ein neuartiges, durchwegs hochwertiges Einkaufserlebnis bieten. "Der stationäre Handel muss sich in diese Richtung wandeln. Hier liegt seine Berechtigung", sagte Franz Koll, Vorsitzender der Geschäftsführung, am Mittwoch bei der Wiedereröffnung der Zentrale in Leonding. Sie wurde bei laufendem Betrieb um knapp zwei Millionen Euro umgebaut, die neue Strategie hier erstmals umgesetzt.