3,7 Milliarden Euro hat die OMV im Vorjahr investiert, heuer soll es wieder ein Betrag in dieser Höhe sein. Zwar gehen mehrere hundert Millionen Euro jeweils in Generalüberholungen von Anlagen und in die Entwicklung neuer Gasförderungen in Rumänien und den Arabischen Emiraten. 40 Prozent der Investitionen sollen aber in den Umbau des Konzerns fließen.