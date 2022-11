Der Innviertler Flugzeugteilehersteller FACC will spätestens bis zum Jahr 2040 klimaneutral produzieren. Einer der zahlreichen Schritte in diese Richtung ist die Umstellung bei der Verpackung der Produkte.Kleinere Teile werden künftig nur noch in Verpackungen aus recyceltem Karton versendet. Auch das Füllmaterial besteht aus diesem Material. Kunststoff kommt dabei nicht mehr zum Einsatz.