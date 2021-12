Wie ein heimischer Anlagenbauer zum Ausrüster für Corona-Impfstoffe wurde

"Viele Unternehmen sind an der Übergabe gescheitert. Das wird bei uns nicht passieren", sagt Manfred Zauner, Gründer und Mehrheitseigentümer der Zaunergroup in Wallern an der Trattnach. Im auf Rohrleitungsbau spezialisierten Anlagenbauer übernehmen der Manager Andreas Beck (39) und Sohn Roman (35) die operative Führung. Manfred Zauner und der langjährige Manager Franz Maurer bleiben noch "als Ratgeber" in der Holding.

Beck und Roman Zauner sind seit mehreren Jahren im Betrieb tätig und haben die Änderung der Geschäftsausrichtung bereits mitgestaltet. Beck kommt vom Mitbewerber Bilfinger VAM. Roman Zauner hat nach einer kaufmännischen Lehre im Familienbetrieb die Matura gemacht und Wirtschaftswissenschaften studiert. Die Suche nach neuen Kunden war notwendig geworden, weil das traditionelle Kraftwerksgeschäft nach 2012 massiv schwächelte.

100 neue Mitarbeiter

Deshalb hat sich ein ganzer Wirtschaftszweig neu orientiert: Die großen internationalen Planungsbüros suchten neue Aufgabenfelder, etwa in der Pharmabranche. Sie nahmen ihre Partner mit – so auch Zauner. Auch Datencenter für große Internet-Anbieter wurden geplant und errichtet. Für einen der großen Suchmaschinenanbieter hat Zauner in Finnland ein Datencenter mit Rohrleitungen ausgestattet. Die Auftragsvolumen sind dabei sogar größer als bei Müllverbrennungen – früher eine der wichtigsten Kundenbranchen bei dem Anlagenbauer.

Ein erfolgreich erfüllter Auftrag für das Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza hat Zauner Anlagentechnik nun zum größten Auftrag in der Geschichte verholfen: Ende 2020 wurden die ersten drei Produktionslinien für den Corona-Impfstoff Moderna in der Schweiz aufgebaut. "Da haben wir im Schichtbetrieb gearbeitet, es herrschte großer Zeitdruck", berichtet Roman Zauner. Inzwischen laufen auch die Fertigungslinien vier bis sechs.

Jetzt wurde von Lonza ein weiterer Auftrag im hohen zweistelligen Millionenvolumen gewonnen. Auch für eine andere Pharmafirma, die Covid-Impfstoffe herstellt, konnte ein Auftrag an Land gezogen werden. Die nächste "neue" Industrie, die ausgestattet wird, sind Batterien-Gigafactories.

Mit einer Auslastung bis Mitte 2023 sei man derzeit "sehr, sehr gut" beschäftigt, ergänzt Beck. Die gute Lage zeigt sich in der Betriebsleistung, die von 152 Millionen per März 2021 im laufenden Geschäftsjahr auf 225 Millionen Euro steigen soll. 700 Mitarbeiter sind beschäftigt (rund 100 sind seit 2020 dazugekommen). Weitere 700 Leasingkräfte sind auf Baustellen tätig. In der Firmenzentrale arbeiten 180 Dienstnehmer.

Zum "alten" Traditionsgeschäft gehören auch die Wartungs- und Projektverträge wie im Chemiepark Linz oder Instandhaltungen für die OMV bzw. deren rumänische Tochter Petrom. In Rumänien ist auch die größte Auslandstochter von Zauner tätig – mit 240 Mitarbeitern.