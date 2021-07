Am 23. Juli jährt sich der Geburtstag des Welser Unternehmers Walter Just zum hundertsten Mal. Sein Erbe beanspruchen gleich zwei Firmen für sich: der von Just gegründete Stempelerzeuger Trodat-Trotec, der ihm zu Ehren seinen neuen Werkzeugbau "Walter Just Technikum" nennt. Und: Enkelin Alexandra Kutos, die vor einem Jahr die Firma Just Laser gegründet hat, schreibt zu Ehren ihres Großvaters ein internationales Technikpraktikum aus.