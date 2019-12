Seit Wochen berichten die Weltmedien voll Bewunderung: Mit 40 Millionen Dollar (36 Mio. Euro) für Entwicklung und Werbung haben Bauern aus dem US-Staat Washington den neuen Apfel "Cosmic Crisp" geschaffen, der in den nächsten Jahren die Welt erobern soll. Es handelt sich um keine besondere Sorte, sondern um eine Marke, so wie bei den Bananen von Chiquita, Del Monte oder Dole. Noch im Dezember soll der Crisp auf den US-Markt kommen, 2020 soll er in Europa in den Handel gedrückt werden.