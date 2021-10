17 Millionen Euro nimmt der Projektbetreiber in die Hand, mit den Investitionen, die die Mieter selbst tätigen, werden mehr als 20 Millionen Euro in den Bau fließen. Den Eröffnungstermin gibt Mayr mit 16. März 2023 an. Für Ernst Mayr handelt es sich um ein "Herzensprojekt", das auch sein Vater noch gerne erlebt hätte. Die Mayrs haben einen kleinen Teil des jetzigen Areals in den 1970er-Jahren erworben. Seit Mitte der 1980er-Jahre betreibt Fussl dort ein Modegeschäft – damals war es die