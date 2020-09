"Nein, kein Kommentar!" Der junge Mann lässt mit lauter Stimme und ernster Miene keinen Zweifel aufkommen: In dieser Situation will er als FACC-Mitarbeiter nicht mit Medien sprechen. Vor allem, weil er nicht weiß, was ihn in der Betriebsversammlung in einer Viertelstunde erwartet. Er ist einer von 3400 Mitarbeitern des Innviertler Flugzeugteile-Herstellers, die an diesem Freitag zur verpflichtenden Versammlung geladen wurden, bei der über die Zukunft des Unternehmens informiert wird.