voestalpine: Ergebniseinbruch im dritten Quartal

Wie der Linzer Stahl- und Technologiekonzern bereits im Dezember angekündigt hatte, werden ein Rückgang der Erlöse und ein teils massiver Einbruch des Gewinns erwartet. Analysten der Raiffeisen Bank International, der Erste Bank und der Deutschen Bank schlagen in dieselbe Kerbe.

Die Experten rechnen damit, dass das Betriebsergebnis (Ebit) von +46 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 317 Millionen Euro in die Verlustzone drehen wird. Hauptgründe seien ein "Giftcocktail aus niedrigen Stahl- und nach wie vor hohen Eisenerzpreisen sowie angekündigte Wertberichtigungen und Abwertungen", heißt es in der Erste-Bank-Analyse.

Der Umsatz im dritten Quartal werde im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,4 Prozent auf 3,16 Milliarden Euro sinken, erwarten die Analysten.

Im vierten Quartal soll eine leichte Erholung eintreten. "Wir glauben, dass angetrieben durch eine Erholung der Preis-Kosten-Spreads das vierte Quartal sequenziell besser sein wird", heißt es in der aktuellen Analyse von Bastian Synagowitz, Experte der Deutschen Bank.

