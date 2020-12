Markus Auer (35) wurde vom Aufsichtsrat der Bank am Donnerstag einstimmig zum neuen Vorstandsdirektor bestimmt. Im zweiten Quartal bildet er gemeinsam mit Alexander Seiler und Maria Steiner das neue Vorstandsteam der VKB-Bank, teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Matthäus Schobesberger mit. Auer will das Traditionelle und das Innovative in der Bank verbinden, wird er in einer Aussendung zitiert.