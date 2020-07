Verrückte Monate hat Gebol-Chef Gerhard Frank hinter sich. Seine Ennser Handelsfirma ist auf Arbeitsschutz spezialisiert und liefert unter anderem pro Jahr elf Millionen Handschuhe an Diskonter wie Aldi und Lidl, an Baumärkte von Hornbach bis OBI. "Im März und April haben wir Ware zugesagt, in der Hoffnung, überhaupt noch liefern zu können. Die Preise waren plötzlich völlig egal", erzählt Frank.