Sägeindustrie holt mehr Holz aus den heimischen Wäldern

Es ist ein Thema, bei dem die Emotionen hochgehen: Lastwagen aus Tschechien, die Holz nach Ober- und Niederösterreich importieren, während die heimischen Schadholzmengen wegen Borkenkäfer und Sturm ständig steigen und teils in den Wäldern verrotten. Gestern wurde in Niederösterreich ein Übereinkommen getroffen, wonach die Sägeindustrie in den kommenden Wochen 200.000 Festmeter Holz zusätzlich aus den Wäldern des Wald-, aber auch des Mühlviertels abholen und verarbeiten wird. Heute hat sich die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (VP) in Oberösterreich angesagt, sie trifft sich mit Forstwirten.

"Die Zusagen der Sägeindustrie sind wichtige erste Schritte", sagte Niederösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf im OÖNachrichten-Gespräch. Niederösterreichs zuständiger Wirtschaftskammer-Funktionär Franz Kirnbauer sagte außerdem, dass die Importe reduziert würden.

Schon zuvor meldeten sich die oberösterreichische Sägeindustrie wie auch die Plattform Forst/Holz/Papier (FHP) bei den OÖN. Die gemeinsame Botschaft: "Es ist eine besondere Situation. Auf der einen Seite gibt es enorme Schadholzmengen, auf der anderen wegen Corona etwa einen Export-Stopp zum wichtigsten Abnehmer Italien. Aber wir ziehen an einem Strang", sagt Rudolf Rosenstatter. Der Waldbesitzer aus Salzburg ist Vorsitzender der Plattform.

Der Bedarf ist groß

In Oberösterreich gibt es 316 Firmen, die zur Sägeindustrie zählen. Sie verarbeiten jährlich drei Millionen Festmeter Nadelsägerundholz. Laut dem Fachverband für Holzindustrie ist der Bedarf an Rundholz sogar größer als das Inlandsangebot. So fehlten in der jüngeren Vergangenheit jährlich je eine Million Festmeter Holz und Frischholz aus den oberösterreichischen Forsten.

"Natürlich bemühen wir uns, in erster Linie heimisches Schadholz zu nehmen", sagt Ferdinand Reisecker, Sprecher der oberösterreichischen Sägeindustrie. Es gebe auch eine kontinuierliche Steigerung bei der Aufnahme des heimischen Schadholzes in den vergangenen Jahren. Laut der Industrie liegt der Holzimport seit Jahren bei 40 Prozent. "Gleichzeitig exportieren wir erfolgreich." Beim Schnittholz sei man der siebtgrößte Exporteur weltweit, die Exportquote liegt bei 80 Prozent.

Wie emotional die Diskussion geführt wird, zeigt sich nach einem OÖN-Bericht über das Sägewerk Ortner in Tragwein. Dessen Betreiber Rudolf Ortner stellt nochmals fest: "80 Prozent unseres Holzes kommen aus Österreich, der Anteil an regionalem Holz wurde in den letzten drei Jahren vervierfacht." Wenn es Importe gab, dann bei Lärchenholz, das es bei uns nicht in dieser Form gäbe.

Einig sind sich alle, dass es politische Unterstützung braucht. Reisecker betont die ökologischen Vorteile des Baustoffes: "Oberösterreich hat eine Holzbau-Offensive gestartet. Feuerwehrhäuser, Kindergärten, Gemeindehäuser sollen aus Holz gebaut werden."

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at