Vor 34 Jahren hat Herbert Göweil in der eigenen Garage das gleichnamige Unternehmen Göweil als Zwei-Mann-Betrieb gegründet. Heute sind 270 Mitarbeiter bei dem Maschinenbauer mit Sitz in Kirchschlag beschäftigt. Seit März ist mit Sohn Michael auch die zweite Generation tätig: Der 20-jährige Absolvent der HTL für Maschinenbau ist im Kundendienst und Messebau tätig, soll in den kommenden Jahren das Unternehmen kennenlernen und dann auch in die Geschäftsführung geholt werden.