Rotax in Gunskirchen profitiert von hoher Nachfrage nach Spaßfahrzeugen

Beim zum BRP-Konzern gehörenden Spezialmotorenbauer Rotax in Gunskirchen freut man sich über ein "extrem erfolgreiches Jahr 2022", sagt Geschäftsführer Wolfgang Rapberger. Von Verbrenner-Krise ist bei dem Unternehmen, das seine Motoren an den Mutterkonzern liefert, der diese dann in Freizeitfahrzeuge für zu Wasser und zu Land einbaut, keine Spur.